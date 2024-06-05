У Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя оштрафували за пост «Слава Україні»

Чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослав Ремига. Фото: відкриті джерела

Чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослава Ремигу оштрафували за пост «Слава Україні». Про це повідомили у російському виданні «Обережно, новини».

Ярослав Ремига бере участь у боях у лізі Hardcore Fighting. Він чемпіон світу 2009 та 2014 років та чемпіон Європи 2009 року. В останні роки Ремига веде тренування у Москві. У 2014 роцы він переїхав до Росії з Маріуполя, тому що, за його словами, «не хотів йти воювати проти своїх же». На бої він виходив з українським прапором.

У лютому 2022 року за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він опублікував пост із закликом до миру. А через два роки виклав дитячу фотографію з підписом «Слава Україні». На нього звернули увагу співробітники центру «Е» МВС Росії. Ярослава затримали та відвезли до суду. У суді він не став визнавати провину та заявив, що є патріотом своєї країни. Його визнали винним у дискредитації російської армії та оштрафували на 40 тисяч рублів.

Як повідомили у прокремлівському виданні «Regnum», одразу після суду їхня редакція нібито зв'язалася з Ярославом Ремигою для того, щоб «дізнатися мету публікації гасла». Спортсмен у відповідь знову вигукнув: Слава Україні. А також заявив, що підтримує Україну.

«Я виступаю за Україну. Намагаюся це робити. Пост ставив свідомо. Слава Україні», – цитує російське ЗМІ нібито заяву Ремиги.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і сів навпочіпки».