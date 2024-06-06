РФ атакует на Краматорском направлении, на Купянском — продолжаются боевые действия: Генштаб

На передовой с начала суток произошло 44 боевых столкновения, сейчас российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На Купянском направлении продолжаются боевые действия в районе Петропавловского. Другая активность армии РФ здесь пока отсутствует.



На Лиманском направлении россияне активизировались в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.



На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского, всего за сегодня это уже третья атака, предыдущие две — успешно отбиты Силами обороны.



Кроме того, российские оккупанты проявляют активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского. Ситуация контролируемая.



За сегодня уже 20 раз военные РФ пытались улучшить свои позиции на Покровском направлении. Сейчас продолжаются бои в районах Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.



На Ореховском направлении Вооруженные силы обороны отбили две атаки ВС РФ.



Ранее мы писали, что спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин рассказал, где сосредотачиваются основные усилия российских войск.