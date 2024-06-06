РФ атакує на Краматорському напрямку, на Куп'янському — тривають бойові дії: Генштаб

На передовій з початку доби сталося 44 бойових зіткнення, зараз російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На Куп'янському напрямку продовжуються бойові дії неподалік Петропавлівського. Інша активність армії РФ тут поки відсутня.



На Лиманському напрямку росіяни активізувалися біля Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення продовжуються.



На Сіверському напрямку тривають бої в районі Верхньокам'янського, за сьогодні це вже третя атака, попередні дві — успішно відбиті Силами оборони.



Крім того, російські окупанти виявляють активність на Краматорському напрямку, а саме біля Івановського. Ситуація контрольована.



За сьогодні вже 20 разів військові РФ намагалися покращити свої позиції на Покровському напрямку. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.



На Оріхівському напрямку Збройні сили України відбили дві атаки ЗС РФ.



Раніше ми писали, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин розповів, де зосереджуються основні зусилля російських військ.