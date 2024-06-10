У ЗСУ відповіли, чи перейшла російська армія канал біля Часового Яру

Часів Яр знаходиться під контролем Сил оборони України, а російські війська не переходили канал, який там розділяє лінію фронту. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, російська пропаганда ще позавчора-вчора писала про нібито «велике просування у Часовому Яру і захоплення великої ділянки».

«Це зроблено для того, щоб показувати свої, скажімо так, «перемоги» на тому чи іншому напрямку. І задля цього вони розповсюджують відео у соціальних мережах. Скажу так: Сили оборони України тримають Часів Яр, відбивають усі російські штурми та атаки», – зазначив Назар Волошин.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, у напрямку яких міст Донеччини росіяни намагаються розвинути наступ.