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Сьогодні стабілізаційні відключення світла розпочнуться раніше — «Укренерго»

14 червня 2024, 13:48

Сьогодні стабілізаційні відключення світла розпочнуться раніше — «Укренерго»

Світло в Україні сьогодні почнуть вимикати раніше Світло в Україні сьогодні почнуть вимикати раніше

У п'ятницю, 14 червня, стабілізаційні відключення світла в Україні розпочнуться раніше. Про це сьогодні повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що графіки відключень застосовуватимуться вже з 14:00 та триватимуть до 22:00.

«У разі змін, оперативно вас інформуватимемо на нашому телеграм-каналі», — повідомили в «Укренерго».

У компанії пояснили, що більш раннє застосування графіків стабілізаційних відключень світла пов'язане зі зростанням споживання у східних регіонах, а також знижено роботу СЕС у західних областях.

Раніше повідомлялося, що 14 червня у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 18:00 до 22:00.

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