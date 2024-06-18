У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься

Місце, де росіяни збудують нову військово-логістичну базу в Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу неподалік станції «Маріуполь-Сортувальна» на відібраній у місцевих жителів землі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У п'ятницю він писав про те, що у місті почалася «націоналізація» земель через визнання їх «безхазяйними».

«Але воразу спала на очі дивна адреса на Левченка і надто великий перелік. Без зайвих подробиць: тут росіяни планують збудувати велику військово-логістичну базу вже цього року. Забудовником буде цивільно-будівельна частина Міноборони Росії – та сама, що будувала Невський і будує Нахімовське училище. Все це через запуск залізниці та розвиток Маріуполя, як бази на кшталт Севастополя», – розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що до порту Маріуполя увійшов перший з початку окупації танкер РФ.