Російські дрони атакували Львівську громаду, є постраждалий. В ОВА заявили про знищення всіх БПЛА

Внаслідок атаки російського дрона у передмісті Львова постраждав охоронець. Фото: Андрій Садовий/Facebook

У ніч проти середи, 19 червня, російські БПЛА атакували Львів. Одна людина постраждала. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Маємо влучання російського безпілотника у Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка. Це охоронець, 70 років», — написав Садовий.

Він зазначив, що стан потерпілого середньої тяжкості, чоловіка госпіталізували.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на інформацію повітряного командування «Захід» повідомив, що у Львівській області в ніч проти 19 червня знищено 5 із 5 «шахедів» росіян.