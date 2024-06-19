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Російські дрони атакували Львівську громаду, є постраждалий. В ОВА заявили про знищення всіх БПЛА

19 червня 2024, 08:16

Російські дрони атакували Львівську громаду, є постраждалий. В ОВА заявили про знищення всіх БПЛА

Внаслідок атаки російського дрона у передмісті Львова постраждав охоронець. Фото: Андрій Садовий/Facebook Внаслідок атаки російського дрона у передмісті Львова постраждав охоронець. Фото: Андрій Садовий/Facebook

У ніч проти середи, 19 червня, російські БПЛА атакували Львів. Одна людина постраждала. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Маємо влучання російського безпілотника у Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка. Це охоронець, 70 років», — написав Садовий.

Він зазначив, що стан потерпілого середньої тяжкості, чоловіка госпіталізували.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на інформацію повітряного командування «Захід» повідомив, що у Львівській області в ніч проти 19 червня знищено 5 із 5 «шахедів» росіян.

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