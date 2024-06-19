В окупованому Первомайську на Луганщині пролунали вибухи: під удар могла потрапити база армії РФ

«Приліт» в окупованому Первомайську на Луганщині. Фото: соцмережі

19 червня БПЛА атакували окуповане місто Первомайськ у Луганській області. Про це стало відомо з повідомлення голови окупаційної адміністрації Первомайська Сергія Колягіна.

За його словами, спеціалісти так званих профільних служб окупаційної адміністрації міста збирають інформацію про пошкодження.

Водночас російські моніторингові Telegram-канали писали про удар з РСЗВ HIMARS.

Telegram-канал «Трикутник» стверджує, що удар був завданий по розташуванню російських військ.

Окупаційна адміністрація міста не показує місце влучення. Зазвичай так буває, коли удару завдано по військовій цілі.

Нагадаємо, що вночі 18 червня українські ракети «Нептун» вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії.