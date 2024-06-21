У Верховній Раді відповіли, чому українці із затримками отримують виплати за зруйноване війною житло

Затримки щодо нарахування відшкодувань за зруйноване війною житло виникають через брак коштів у бюджеті. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, коли запускали програму «ЄВідновлення», створили відповідний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

«До цього фонду надходили перші гроші – 17 мільярдів – від російських банків, які працювали на території України. Ми сподіваємось, що зараз уряд знайде всі можливості використання резервного фонду, співпраці з нашими міжнародними донорами», – сказала Шуляк.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким зможуть прибирати до рук землю містян.