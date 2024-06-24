Обстрел Покровска: количество пострадавших возросло

Россияне атаковали Покровск. Фото: прокуратура

Число пострадавших в результате обстрела Покровска возросло. По состоянию на 16:00 40 человек пострадали, ранее было известно о 34 раненых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди раненых трое детей: две девочки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень», — говорится в сообщении.

В прокуратуре предполагают, что российские оккупанты использовали ракеты «Искандер-М».



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, 24 июня в 12:00 РФ атаковала Покровск. Через полчаса россияне нанесли повторный удар. Попадание средств поражения состоялись по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.