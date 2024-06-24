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Войска РФ нанесли двойной удар по Покровску. Есть погибшие и много раненых

24 июня 2024, 14:14

Войска РФ нанесли двойной удар по Покровску. Есть погибшие и много раненых

Последствия обстрела в Покровске. Фото: ОВА Последствия обстрела в Покровске. Фото: ОВА

Войска России дважды нанесли удары в одно и то же место в Покровске Донецкой области с разницей в час.

По предварительной информации экстренных служб, которая есть у «Новостей Донбасса», три человека погибли и более 30 ранены.

Обновлено. По состоянию на 14:15, в Покровске число жертв российской атаки возросло до 4 погибших и 34 раненых, сообщает ОВА.

Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Отмечается, что войска РФ выпустили по городу две ракеты «Искандер-М» — разрушили 1 частный дом и повредили 16.Ё

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