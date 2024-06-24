Войска РФ нанесли двойной удар по Покровску. Есть погибшие и много раненых

Последствия обстрела в Покровске. Фото: ОВА

Войска России дважды нанесли удары в одно и то же место в Покровске Донецкой области с разницей в час.



По предварительной информации экстренных служб, которая есть у «Новостей Донбасса», три человека погибли и более 30 ранены.



Обновлено. По состоянию на 14:15, в Покровске число жертв российской атаки возросло до 4 погибших и 34 раненых, сообщает ОВА.



Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.



Отмечается, что войска РФ выпустили по городу две ракеты «Искандер-М» — разрушили 1 частный дом и повредили 16.Ё