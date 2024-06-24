Обстріл Покровська: кількість постраждалих зросла

Росіяни атакували Покровськ. Фото: прокуратура

Число постраждалих внаслідок обстрілу Покровська зросло. Станом на 16-ту годину 40 людей постраждали, раніше було відомо про 34 поранених. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинули, ще 40 людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: дві дівчинки віком 11 та 12 років та 12-річний хлопець», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі припускають, що російські окупанти використовували ракети «Іскандер-М».



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, 24 червня о 12:00 РФ атакувала Покровськ. За пів години росіяни завдали повторного удару. Засоби ураження поцілили у приватний сектор та об'єкт цивільної інфраструктури.