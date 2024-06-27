На Донетчине загорелось сооружение шахты из-за обстрела армии РФ

В результате сегодняшнего российского обстрела на территории одной из шахт Донецкой области загорелись сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В этот момент шахтеров под землей не было, три работника охраны промышленной площадки находились в убежище», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в регионе во время боевых действий выключалась воздушная линия оператора системы распределения. В частности, это привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.



Ранее мы писали, что за 26 июня российские оккупанты обстреляли Донецкую область 27 раз.