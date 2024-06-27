На Донеччині спалахнули споруди шахти через обстріл армії РФ

Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу на території однієї з шахт Донецької області спалахнули споруди. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«У цей момент шахтарів під землею не було, троє працівників охорони промислового майданчика перебували в укритті», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві додали, що у регіоні під час бойових дій вимикалася повітряна лінія оператора системи розподілу. Зокрема, це призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.



Раніше ми писали, що за 26 червня російські окупанти обстріляли Донецьку область 27 разів.