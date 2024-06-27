Харьков: Российские военные днем обстреляли район жилой застройки

Российские войска днем 27 июня нанесли удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Вначале мэр города заявил, что россияне попали в один из корпусов вуза.

«Агрессор снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов вуза Харькова», — написал Терехов в Telegram.

Позже он уточнил, что пострадал не корпус учебного заведения, а район жилой застройки.

«Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — сообщил он.

Напомним, российские войска 23 июня нанесли авиационный удар по Харькову. В результате удара10 человек получили ранения, еще один гражданский – погиб. Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.