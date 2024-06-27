Харків: Російські військові вдень обстріляли район житлової забудови

Російські війська вдень 27 червня завдали удару по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку мер міста заявив, що росіяни влучили в один з корпусів вишу.

«Агресор знову знищує освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар припав по одному з корпусів вишу Харкова», — написав Терехов у Telegram.

Згодом він уточнив, що постраждав не корпус навчального закладу, а район житлової забудови.

«Влучання у приватні житлові будинкі. Деякі з них зруйновані. Попередньо, постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — повідомив Терехов.

Нагадаємо, російські війська 23 червня завдали авіаційного удару по Харкову. Внаслідок атаки 10 людей зазнади поранень, одна цивільна особа загинула. Влучання зафіксоване у приватний сектор та дитячий навчальний заклад.