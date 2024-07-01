Авиаобстрел Нью-Йорка 28 июня: в больнице умер ребенок, получивший травму из-за атаки россиян

В больнице умерла девочка, которая накануне получила ранения в результате авиаобстрела российских оккупантов по поселку Нью-Йорк Донецкой области. Медики боролись за ее жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



«30 июня в больнице умерла 8-летняя девочка, которая была травмирована 28 июня в пгт Нью-Йорк Донецкой области», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что более 1975 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной войны. По состоянию на утро 1 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 555 детей погибли и более 1420 получили ранения различной степени тяжести.



Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 550, Харьковской — 400, Херсонской — 154, Днепропетровской — 152, Киевской — 130, Запорожской — 120.



Ранее мы писали, что утром 28 июня российские оккупационные войска авиабомбами КАБ-250 нанесли удары по поселку Нью-Йорк.



В результате попадания авиабомбы в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина. Другой снаряд попал по многоквартирной застройке, где в результате разрушения подъезда погибли четверо гражданских в возрасте от 43 до 76 лет. Ранения получили 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.