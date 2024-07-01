Авіаобстріл Нью-Йорка 28 червня: у лікарні померла дитина, яка зазнала травми через атаку росіян

У лікарні померла дівчинка, яка напередодні зазнала поранення внаслідок авіаобстрілу російських окупантів селища Нью-Йорк Донецької області. Медики боролися за її життя. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.



«30 червня у лікарні померла 8-річна дівчинка, яка була травмована 28 червня у смт Нью-Йорк Донецької області», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що понад 1975 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. Станом на ранок 1 липня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 555 дітей загинули та понад 1420 — дыстали поранення різного ступеня тяжкості.



Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 400, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130, Запорізькій — 120.



Раніше ми писали, що вранці 28 червня російські окупаційні війська авіабомбами КАБ-250 завдали ударів по селищу Нью-Йорк.



Внаслідок влучання авіабомби у приватний сектор поранення голови дістав 45-річний чоловік. Інший снаряд поцілив у багатоквартирну забудову. Унаслідок руйнування під'їзду загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Поранень зазнали 39-річна жінка та її 8-річна дочка.