Авиация РФ скинула авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине: есть погибшие и раненые, среди них мама с ребенком

Утром 28 июня российские оккупационные войска авиабомбами КАБ-250 нанесли удары по поселку Нью-Йорк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате попадания авиабомбы в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина. Другой снаряд попал по многоквартирной застройке, где в результате разрушения подъезда погибли четверо гражданских в возрасте от 43 до 76 лет. Ранения получили 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями их доставили в больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Напомним, что армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов на Донетчине, в результате чего пять человек погибли, еще 20 – получили ранения.