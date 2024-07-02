Сырский назвал направление на Донетчине, которое требует постоянного внимания

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Сложной остается обстановка в Покровском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российские войска, ставя целью прорыв украинской обороны, в очередной раз провели замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжили наступательные действия.

«Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV-дронов. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и дополнительного количества боеприпасов и огневых средств», – заявил Сырский.

Напомним, что Россия кидает женщин на штурм украинских позиций на Покровском направлении.