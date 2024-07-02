Сирський назвав напрямок на Донеччині, який потребує постійної уваги

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Складною залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, російські війська, ставлячи за мету прорив української оборони, вкотре провели заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, і продовжили наступальні дії.

«Незважаючи на високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами FPV-дронів. Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрям потребує постійної уваги та додаткової кількості боєприпасів та вогневих засобів», – заявив Сирський.

Нагадаємо, що Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку.