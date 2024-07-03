Белгородская область РФ снова под атакой: известно о пострадавших

Сегодня, 3 июля, в Белгородской области были слышны взрывы, окраина города Шебекино попала под обстрел. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По уточненной информации, в результате атаки вспыхнул пожар на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения.

«У двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая», — отметил он.



Кроме того, на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль.



Сейчас пожар ликвидирован.



Ранее мы писали, что 30 июня в российской Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела. По уточненной информации, инцидент произошел в городе Грайворон.