В России партизаны остановили движение поездов с боеприпасами КНДР

Место подрыва железнодорожного полотна под Екатеринбургом РФ. Фото: карта «АТЕШ»

Партизанам удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под городом Екатеринбург РФ. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов для войны против Украины.

Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах.

«Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам», – отметили в «АТЕШ».

Напомним, что ночью 5 июля беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск РФ, откуда россияне запускают «шахеды» по Украине.