В России партизаны остановили движение поездов с боеприпасами КНДР

Партизанам удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под городом Екатеринбург РФ. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».
В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов для войны против Украины.
Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах.
«Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам», – отметили в «АТЕШ».
Напомним, что ночью 5 июля беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск РФ, откуда россияне запускают «шахеды» по Украине.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях