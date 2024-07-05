У Росії партизани зупинили рух потягів з боєприпасами КНДР

Місце підриву залізничного полотна під Єкатеринбургом РФ. Фото: карта «АТЕШ»

Партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під містом Єкатеринбург РФ. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

В результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів для війни проти України.

Журналістів до місця події не допустили. Інформація просочилася лише у місцевих пабліках.

«Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт», – зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, що вночі 5 липня безпілотники атакували місто Приморсько-Ахтарськ РФ, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні.