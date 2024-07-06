Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр из видео

Ночная атака беспилотников произошла в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края России. Об этом сообщил оперативный штаб региона.



Отмечается, что в Ейске средствами ПВО сбили беспилотники. Упавшие обломки повредили вышку сотовой связи. Отметим, что в Ейске находится военный аэродром.



В станице Павловской, как утверждает штаб, дрон тоже удалось сбить, но над нефтебазой. Из-за падения обломков вспыхнул один из резервуаров с топливом. Пожар произошел на нефтебазе «Лукойла».



В станице Ленинградская из-за атаки также загорелся резервуар с топливом.



Пожары на нефтебазах также зафиксировали спутники NASA.

Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО уничтожены семь украиснких беспилотников над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.