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Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА

06 июля 2024, 11:55

Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр из видео Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр из видео

Ночная атака беспилотников произошла в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края России. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что в Ейске средствами ПВО сбили беспилотники. Упавшие обломки повредили вышку сотовой связи. Отметим, что в Ейске находится военный аэродром.

В станице Павловской, как утверждает штаб, дрон тоже удалось сбить, но над нефтебазой. Из-за падения обломков вспыхнул один из резервуаров с топливом. Пожар произошел на нефтебазе «Лукойла».

В станице Ленинградская из-за атаки также загорелся резервуар с топливом.

Пожары на нефтебазах также зафиксировали спутники NASA.

Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО уничтожены семь украиснких беспилотников над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.

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