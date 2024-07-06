Дві нафтобази спалахнули в Краснодарському краї РФ внаслідок нічної атаки БПЛА

Нічна атака безпілотників відбулася в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах Краснодарського краю Росії. Про це повідомив оперативний штаб регіону.
Зазначається, що в Єйську засобами ППО збили безпілотники. Уламки, що впали, пошкодили вишку стільникового зв'язку. Зазначимо, що в Єйську розташований військовий аеродром.
У станиці Павловській, як стверджує штаб, дрон теж вдалося збити, але над нафтобазою. Через падіння уламків спалахнув один із резервуарів з паливом. Пожежа сталася на нафтобазі «Лукойлу».
У станиці Ленінградська через атаку також спалахнув резервуар з паливом.
Пожежі на нафтобазах зафіксували супутники NASA.
Міноборони РФ стверджує, що засобами ППО знищено семеро українських безпілотників над територією Курської області та один БПЛА над територією Білгородської області.
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