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В Україні 38 загиблих та 190 поранених через ракетну атаку окупантів — Зеленський

09 липня 2024, 11:35

В Україні 38 загиблих та 190 поранених через ракетну атаку окупантів — Зеленський

Наслідки російського удару. Фото: ДСНС Наслідки російського удару. Фото: ДСНС

Станом на ранок відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей, а також 190 людей поранені. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З «Охматдиту» всі пацієнти переведені до інших медичних закладів», — зазначив він.



За словами Зеленського, аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників.



«Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору», — резюмував глава держави.

Раніше ми писали, що слідчі Служби безпеки України повідомили, що армія РФ застосувала стратегічну крилату ракету Х-101 для обстрілу дитячої лікарні «Охматдит». 

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