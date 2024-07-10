Сили ППО збили 14 дронів-камікадзе — Олещук

Російська армія 10 липня вдарила по території України ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 з 20 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим», — зазначив він.
За словами Олещука, внаслідок бойової роботи збито 14 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
Крім того, за допомогою ракет було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.
Раніше ми писали, що президент Джо Байден заявив про «історичну» передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях