Сили ППО збили 14 дронів-камікадзе — Олещук

Російська армія 10 липня вдарила по території України ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 з 20 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим», — зазначив він.





За словами Олещука, внаслідок бойової роботи збито 14 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.



Крім того, за допомогою ракет було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.



Раніше ми писали, що президент Джо Байден заявив про «історичну» передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів.