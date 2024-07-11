«Стугна-П» поразила российскую эвакуационную машину в районе Клещиевки

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

Противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» поразил российскую эвакуационную машину в районе Клещиевки, прошив ее насквозь. Видео опубликовал Telegram-канал WarArchive.



«Четко видно как комулятивный снаряд прошивает машину насквозь. Вблизи села Клещеевка, Донецкая обл», — говорится в подписи к видео.

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

«Стугна-П» поразила российскую эвакмашину в районе Клещиевки. Фото: кадр из видео

Удачное попадание в транспорт оккупантов произошел ночью, когда машина отъезжала от линии столкновения.



Стоит отметить, что удар пришелся на расстоянии более 3 км от серой зоны, где предположительно расположен 1442 мотострелковый полк РФ.

Место, где в эвакмашину РФ попала Стугна-П. Фото: deepstatemap.live

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что сегодня на Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки.



Напомним, правительства Дании и Нидерландов передают Украине истребители F-16 американского производства при поддержке США.