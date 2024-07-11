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«Стугна-П» вразила російську евакуаційну машину біля Кліщіївки

11 липня 2024, 12:21

«Стугна-П» вразила російську евакуаційну машину біля Кліщіївки

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео «Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» вразив російську евакуаційну машину біля Кліщіївки, прошивши її наскрізь. Відео опублікував телеграм-канал WarArchive.

«Чітко видно, як комулятивний струмінь прошиває машину наскрізь. Поблизу села Кліщіївка, Донецька обл.», — йдеться у підписі до відео.

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

«Стугна-П» вразила російську евакмашину біля Кліщіївки. Фото: кадр із відео

Вдале влучання у транспорт окупантів сталося вночі, коли машина від'їжджала від лінії зіткнення.

Варто зазначити, що удару завдали на відстані понад 3 км від сірої зони, де ймовірно розташований 1442 мотострілецький полк РФ.

Місце, де в евакмашину РФ влупила «Стугна-П». Фото: deepstatemap.live

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що сьогодні на Краматорському напрямку противник атакував шість разів неподалік Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

Нагадаємо, уряди Данії та Нідерландів передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва за підтримки США.

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