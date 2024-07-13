ЗСУ показали ліквідацію пункту російських військових у Макіївці Луганської області

Російські війська прориваються до села Макіївка Луганської області. Про це свідчить відео, опубліковане українськими військовими. Військовослужбовці 115-ї бригади ЗСУ показали відео з дрона: на будинок, де ховалися російські військові, скинуто фугасну бомбу.

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що РФ продовжує атакувати на цьому напрямку. За добу на Лиманському напрямку окупант атакував 17 разів біля селищ Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також у Сріблянському лісі. Зокрема Макіївка зазнала російських авіаударів.



Про повноцінний вхід окупаційних військ до Макіївки ЗСУ не повідомляли.