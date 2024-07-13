Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ показали ліквідацію пункту російських військових у Макіївці Луганської області

13 липня 2024, 14:01

ЗСУ показали ліквідацію пункту російських військових у Макіївці Луганської області

Російські війська прориваються до села Макіївка Луганської області. Про це свідчить відео, опубліковане українськими військовими. Військовослужбовці 115-ї бригади ЗСУ показали відео з дрона: на будинок, де ховалися російські військові, скинуто фугасну бомбу.

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що РФ продовжує атакувати на цьому напрямку. За добу на Лиманському напрямку окупант атакував 17 разів біля селищ Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також у Сріблянському лісі. Зокрема Макіївка зазнала російських авіаударів.

Про повноцінний вхід окупаційних військ до Макіївки ЗСУ не повідомляли.

ТЕГИ

Інше
Ситуація на фронті
Місця
Макіївка

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:05
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
23:57
Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ
22:30
У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку
22:00
В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон
21:09
«ДНР» прозвітувала про річний «бюджет»: він майже цілком містив російські надходження
16:47
На Костянтинівку Донецької області російські війська скинули керовану авіабомбу
15:42
В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛ поранено чоловіка
15:18
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:55
В окупованому Донецьку засудили співробітника ОБСЄ до 14 років ув'язнення
11:45
На Донеччині російські військові вбили жінку похилого віку і заселилися в її будинок – «Жовта Стрічка»
11:25
Місто Миколаївка під Слов'янськом Донецької області зазнало російського обстрілу
10:19
В окупованому Луганську може зупинитись громадський транспорт. Що відомо
09:59
Авіація РФ скинула бомби на житловий сектор Харківщини: є загиблі та постраждалі
08:06
Росіяни обстріляли Українськ Донецької області зі «Смерчу»
23:41
Головне за день: Траса Костянтинівка-Покровськ обстрілюється. РФ захопила Євгенівку
14:49
Під час обстрілу окупованого Донецька постраждала одна людина
14:28
У захопленому Луганську горить склад паливно-мастильних матеріалів
08:00
В Донецьку російська ППО збила ракету над територією лікарні
23:41
Головне за день: Норвегія передає Україні F-16. Росіяни знову розстріляли українських полонених
19:04
Російська армія майже цілком виснажилася на Харківщині — ЗСУ
усі новини
16:55
На низці напрямків на Донеччині тривають бої — де намагаються просунутися окупанти
15:34
Серед загиблих від обстрілу в Мирнограді є працівники гірничих підприємств
14:36
Після скарги на російських командирів сербський найманець залишився без житла
14:01
ЗСУ показали ліквідацію пункту російських військових у Макіївці Луганської області
13:10
За добу російські війська зруйнували та пошкодили 36 житлових будинків в Донецькій області
12:15
На Донеччині загинув поліцейський: окупанти атакували його авто дроном
11:39
Графік відключень світла сьогодні стане жорсткішим з 14-ї години
11:05
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
10:28
Безпілотники РФ вночі атакували Слов'янськ: зруйновано будинок
10:10
В Ростовській області горить нафтобаза: її атакували безпілотники
09:47
За добу армія РФ вбила 6 та поранила 22 жителів Донецької області
09:15
На Донеччині вночі збили російські дрони
23:57
Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ
23:25
В Росії YouTube почав працювати повільніше: причини
22:30
У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку
22:00
В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон
21:09
«ДНР» прозвітувала про річний «бюджет»: він майже цілком містив російські надходження
20:13
Росія використовує в ракетах та дронах компоненти з десятків країн
19:20
Росія завдала авіаудару по Лиману: є поранені
19:05
Графіки відключення світла в суботу будуть м'якшими
усі новини
ВІДЕО
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ► Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
13 липня, 11:05
У РФ розбився літак. Фото: соцмережі У Підмосков`ї розбився літак «Сухий Суперджет»: екіпаж загинув
12 липня, 16:27
Дим після «прильоту» в окупованому Маріуполі. Фото: «Новини Донбасу» В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо, є «приліт» неподалік аеропорту
12 липня, 14:10
Обстріл РФ у Запорізькій області згоріло майже 4 га пшениці. Фото: ДСНС Запорізької обл. Обстріл РФ у Запорізькій області: згоріло майже 4 га пшениці
12 липня, 11:58
Росіяни обстріляли Миколаївку під Слов'янськом Донецької області. Фото: Донбас оперативний/Telegram Місто Миколаївка під Слов'янськом Донецької області зазнало російського обстрілу
12 липня, 11:25
ДСНС ліквідувала 16 пожеж на Херсонщині після обстрілів РФ. Фото: ДСНС Херсонської області Рятувальники ліквідували 16 пожеж у Херсонській області, спричинених обстрілами РФ
12 липня, 11:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір