Заступниця міністра оборони розповіла, кого оголосять у розшук після 16 липня

Українських чоловіків, які не оновили військово-облікових даних, після 16 липня можуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК за повісткою. Про це у понеділок, 15 липня, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в інтерв'ю на YouTube-каналі «Є питання».

У чиновниці поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

«Якщо чоловік, який не оновив даних, ігноруватиме повістки певний час, його дані передаватимуться правоохоронцям у розшук», — відповіла Чорногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, що надходять «Укрпоштою», будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свого підпису.

«Це відбувається за аналогією до запрошень до суду», — пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні мобілізація у травні та червні зросла вдвічі порівняно з попередніми двома місяцями.