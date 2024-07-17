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Покровськ потрапив під обстріл ЗС РФ: є постраждалі та пошкодження

17 липня 2024, 16:59

Покровськ потрапив під обстріл ЗС РФ: є постраждалі та пошкодження

Росіяни атакували Покровськ. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Покровськ. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська 17 липня вкотре атакували Покровськ. Під удар потрапив об'єкт соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені.

«За попередньою інформацією, поранення дістали 5 людей від 41 до 73 років», — написав він.

Нині на місці працюють екстрені служби.

У прокуратурі додали, що російська армія атакувала місто о 15:00, ймовірно, використавши УМПБ Д-30 СН. У постраждалих діагностовані осколкові поранення й контузії.

Також у місті пошкоджені багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що 17 липня о 10:00 окупаційні війська РФ з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області.

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