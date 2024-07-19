Війська Росії з артилерії обстріляли приватний сектор Курахівки на Донеччині: є влучання в будинок

Вранці 19 липня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли селище Курахівка Донецької області. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

У зоні ураження опинилися приватний сектор та околиці селища. Є влучання в приватний будинок, пошкоджено електричні мережі.

Нагадаємо, що вночі 19 липня російські БПЛА двічі вдарили по околицях міста Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.