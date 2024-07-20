ДТП у Польщі: четверо українських дітей — у критичному стані

П'ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Любуському воєводстві у Польщі. Про це повідомила консульська представниця міністерства закордонних справ України Вікторія Ші.



«Близько 4 години ночі 20 липня в районі польського міста Свецко у Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся з технічним автотранспортом. В автобусі було 9 громадян України. Усіх їх госпіталізували», — повідомила Ші.



Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей — їм 2, 3, 4 та 15 років.



На місце надзвичайної події слідує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні установи, де перебувають постраждалі українці та з'ясовуватиме обставини аварії.