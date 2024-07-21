На Донеччині за минулу добу через обстріл вісім жителів постраждали

Окупаційна армія РФ минулої доби, 20 липня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак вісім жителів постраждали. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 20 липня росіяни поранили 8 жителів Донецької області», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 099 людей, поранені — 5 464. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у Петрівському районі окупованого Донецька на території автопарку виникла пожежа через обстріл.