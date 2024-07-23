Україна наближається до можливості застосовувати свої ракети проти РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українська ракетна програма має хорошу динаміку. Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, хоч це важке завдання, але Україна поступово наближається до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети, що постачають партнери.

«Україна має згодом вийти на максимальну оборонну самостійність. Саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вночі 23 липня ЗСУ атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та пошкодили останній залізничний пором «Слов'янин».