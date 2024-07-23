«Бермудський трикутник»: в одній із бригад «ДНР» гине та пропадає безвісти більшість мобілізованих росіян

Взимку 2023-го група мобілізованих окупантів з Іркутської області записала серію відеозвернень, в яких розповіла, як їх кидають на забій, тобто відправляють у лобові атаки без підготовки та артилерійської підтримки. Про це пише кооператив незалежних журналістів «Берег» із посиланням на родичів загиблих чи зниклих безвісти мобілізованих росіян.

Пізніше багато з них загинули. Солдати належали до 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади, у якої з'явилася репутація підрозділу з особливо високою смертністю. Саме так про 1-шу Слов'янську відгукуються родичі військових РФ. Вони розповідають про те, як складно буває отримати від командування достовірну інформацію про загиблих, багато з яких роками вважаються зниклими безвісти або тими, хто самовільно залишив частину.

Сформована у 2014 році донецькими сепаратистами мотострілецька бригада вісім років воювала на Донбасі як з'єднання «ДНР». У лютому 2022-го бригаду поповнили мобілізовані з-поміж мешканців окупованої частини Донецької області. Бригада зазнала великих втрат у боях при оточенні Маріуполя, а потім при спробах штурмувати Авдіївку та позиції ЗСУ на околицях Донецького аеропорту – у селищі Опитне та селі Водяне.

Наприкінці 2022 року бригада увійшла до складу ЗС РФ. Після цього до знекровленої бригади почали зараховувати мобілізованих і «добровольців» з Росії – перший набір був саме з Іркутської області. Командний склад бригади при цьому практично не змінився: його кістяк нібито складають офіцери з-поміж сепаратистів.

У 2023 та 2024 роках бригада продовжувала діяти в районі Авдіївки. Так, тіло 30-річного окупанта Ігоря Аністратенка пролежало під українським селом Водяне трохи більше як рік. Весь цей час сім'я продовжувала шукати його серед поранених та полонених. Саме з цього села ЗС РФ тоді намагалися наступати на Авдіївку, щоразу посилаючи людей на штурм і зазнаючи величезних втрат. І новобранець Аністратенко загинув в першому ж бойовому завданні – на третій день служби у 1-й Слов'янській мотострілецькій бригаді.

Підрозділ продовжив воювати під Авдіївкою ще рік після загибелі Ігоря Аністратенка. І 10 березня 2024 року на тому ж напрямку зник контрактник із Башкирії Марсель Кашапов. Як і Аністратенко, він загинув під час першого ж штурму. Авдіївку окупували 17 лютого 2024 року, але загарбники із 1-ї Слов'янської бригади продовжили пропадати на фронті.

Мобілізований окупант Максим Биков із села Семенівка Саратівської області один із небагатьох, хто встиг докладно розповісти своїм близьким, як влаштовано службу у 1-й Слов'янській бригаді. Контракт він підписав 13 травня 2023 року, а перестав виходити на зв'язок 6 червня 2024-го.

Бикова та інших новобранців передали у підпорядкування «офіцерам» із «ДНР». На першій же побудові командир нібито зустрів мобілізованих росіян словами «приїхало російське м'ясо» і змусив їх розрахуватися на 200 чи 300 – тобто тих, кого уб'є, і тих, кого ранить. Донецькі «офіцери» нібито називали мобілізованих росіян «москалями» і репетували в обличчя, що їхні родини порадіють мільйонам компенсації за загибель.

«Донецьке командування» не зважало на втрати серед мобілізованих росіян, використовуючи їх у штурмах без підтримки артилерії. Тих, хто відмовлявся йти, били чи погрожували «обнуленням». За словами родичів мобілізованих, росіян не вбивали прямо в частині, а вивозили в поле в трусах та майці, давали ножик чи саперну лопатку, після чого до частини вони не поверталися.

Загалом «Берег» зв'язався з кількома десятками таких сімей. 1-шу Слов'янську бригаду вони називають «Бермудським трикутником», у тому числі тому, що мало відомо і про сам підрозділ: військові, що потрапляють туди, пропадають або гинуть занадто швидко.

Нагадаємо, що у травні та червні 2024 року Росія втратила рекордну кількість військових в Україні.