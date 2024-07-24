Силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе и 8 разведдронов — Олещук

Российская армия 23-24 июля ударила по Украине ракетами, ударными дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА. Известно, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 25 российских целей (17 ударных БПЛА и 8 — разведдронов). Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой «Искандер-М» и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской области). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.





По словам Олещука, за прошедшие сутки и текущие сутки Силы обороны уничтожили 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 — «Zala», 2 — «Supercam», 2 — «Орлан-10».



Кроме того, россияне атаковали Украину с помощью 23 ударных дронов-камикадзе. В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство — в Одесской области.



Ранее мы писали, что утром 24 июля российские войска два раза ударили по Харькову. В результате этих обстрелов известно как минимум об одном погибшем.