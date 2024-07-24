Сили ППО збили 17 дронів-камікадзе та 8 розвіддронів — Олещук

Російська армія 23-24 липня вдарила по Україні ракетами, ударними дронами-камікадзе та розвідувальними БПЛА. Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 25 російських цілей (17 ударних БПЛА та 8 — розвіддронів). Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (з Бєлгородської області). Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму», — йдеться у повідомленні.





За словами Олещука, минулої доби та поточної доби Сили оборони знищили 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 — Zala, 2 — Supercam, 2 — «Орлан-10».



Крім того, росіяни атакували Україну за допомогою 23 ударних дронів-камікадзе. Внаслідок протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість – на Одещині.



Раніше ми писали, що вранці 24 липня російські війська двічі вдарили по Харкову. Внаслідок цих обстрілів відомо про щонайменше одного загиблого.