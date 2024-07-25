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Ночной обстрел Киева: силы ПВО сбили все дроны российских оккупантов

25 июля 2024, 07:26

Ночной обстрел Киева: силы ПВО сбили все дроны российских оккупантов

Российская армия в ночь на 25 июля атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Под ударом был и Киев, силы и средства противовоздушной обороны сбили все беспилотники. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

«Во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО (Тип и количество ударных дронов — в отчетах Воздушных Сил)», — отметил он.

По словам Попко, в Киеве нет разрушений и пострадавших.

Ранее мы писали, что российская армия 23-24 июля ударила по Украине ракетами, ударными дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА. Известно, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 25 российских целей (17 ударных БПЛА и 8 — разведдронов).

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