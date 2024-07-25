Нічний обстріл Києва: сили ППО збили всі дрони російських окупантів

Російська армія в ніч проти 25 липня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе. Під ударом був і Київ. Сили та засоби протиповітряної оборони збили усі безпілотники. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



«Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів – у звітах Повітряних Сил)», — зазначив він.



За словами Попка, у Києві немає руйнувань та постраждалих.



Раніше ми писали, що російська армія 23-24 липня вдарила по Україні ракетами, ударними дронами-камікадзе та розвідувальними БПЛА. Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 25 російських цілей (17 ударних БПЛА та 8 розвіддронів).