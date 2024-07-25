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Силы ПВО сбили 25 из 38 дронов-камикадзе — Олещук

25 июля 2024, 10:37

Силы ПВО сбили 25 из 38 дронов-камикадзе — Олещук

Российские оккупанты 25 июля в очередной раз ударили по Украине ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 25 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 25 июля 2024 года оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска — РФ. Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА «Shahed-131/136», атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности — юг Одесской области и центральные регионы Украины», — написал он.


По словам Олещука, в результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три дрона локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 25 июля атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Под ударом был и Киев, силы и средства противовоздушной обороны сбили все беспилотники. 

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