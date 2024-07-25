Сили ППО збили 25 з 38 дронів-камікадзе — Олещук

Російські окупанти 25 липня вкотре атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 25 БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу «Шахед» з мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська — РФ. Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БПЛА Shahed-131/136, атакував об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема південь Одеської області та центральні регіони України», — написав він.



За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою збиті 25 ударних БПЛА. Ще три дрони локально втрачені після перетину державного кордону з Румунією.



Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 25 липня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе. Під ударом був і Київ, сили та засоби протиповітряної оборони збили усі безпілотники.