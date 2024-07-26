Опубліковані фото наслідків нічного обстрілу Костянтинівки, де поранено двох людей

Вночі місто Костянтинівка Донецької області зазнало обстрілу російських військ. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, в результаті цієї атаки поранено двох людей.
Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фото з місця «прильоту».
Зазначається, що російська ракета вдарила дуже близько до житлових багатоповерхівок на лівому березі міста.
Нагадаємо, війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області увечері 25 липня. Вибух пролунав приблизно о 23:05. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у промисловій зоні міста.
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