Опубліковані фото наслідків нічного обстрілу Костянтинівки, де поранено двох людей

Наслідки російського удару по Костянтинівці у ніч проти 26 липня. Фото: «Типова Костянтинівка» / Telegram

Вночі місто Костянтинівка Донецької області зазнало обстрілу російських військ. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, в результаті цієї атаки поранено двох людей.

Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фото з місця «прильоту».

Зазначається, що російська ракета вдарила дуже близько до житлових багатоповерхівок на лівому березі міста.

Нагадаємо, війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області увечері 25 липня. Вибух пролунав приблизно о 23:05. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у промисловій зоні міста.