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Войска России обстреляли Торецк и Николаевку на Донетчине: есть раненые

30 июля 2024, 21:33

Войска России обстреляли Торецк и Николаевку на Донетчине: есть раненые

30 июля российская армия из артиллерии обстреляла город Торецк Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, на территории жилой застройки погибла 38-летняя женщина.

«Также ВС РФ атаковали село Николаевка, где травмирован мужчина 53 лет. Его доставили в больницу», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 29 июля оккупанты обстреляли город Покровск на Донетчине, в результате чего ранения получила женщина.

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