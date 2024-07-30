Війська Росії обстріляли Торецьк та Миколаївку на Донеччині: є поранені

30 липня російська армія з артилерії обстріляла місто Торецьк Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, на території житлової забудови загинула 38-річна жінка.

«Також ВС РФ атакували село Миколаївка, де травмований чоловік 53 років. Його доправили до лікарні», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 29 липня окупанти обстріляли місто Покровськ на Донеччині, внаслідок чого поранення отримала жінка.