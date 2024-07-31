Росіяни з початку доби атакували три населені пункти Донеччини: один загиблий, постраждали діти

Російські окупанти 31 липня обстріляли низку населених пунктів Донецької області з артилерії, авіації та БПЛА. Внаслідок атак одна людина загинула та п'ятеро поранені. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У відомстві зазначили, що під удар росіян потрапило селище Північне, Новогродівська громада та село Ганнівка.



«31 липня 2024 року ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл селища Північне Бахмутського району. Внаслідок влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення ніг двоє жителів – чоловік 58 років та 67-річна жінка. Їх доставлено до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, загарбники скинули дрон на Новогродівську громаду, 61-річний тракторист від травм помер у кареті швидкої допомоги.



Також окупанти атакували село Ганнівка Покровського району за допомогою авіаційної бомби, попередньо, КАБ-250 з УМПК.



«Під час ворожої атаки поранено двох неповнолітніх дівчат 3 і 15 років. Також дістав тілесні ушкодження 38-річний громадянин», — написали прокурори.



Зазначимо, що у постраждалих діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, рани голови, грудної клітки та спини. 3-річна дитина перебуває у тяжкому стані.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вранці, 31 липня, російські війська завдали чергового удару по Новогродівці Донецької області. Внаслідок ранкового обстрілу є пошкодження.