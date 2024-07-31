Армія РФ завдала ударів по Часовому Яру, Лиману та Миколаївці на Донеччині: поранені чотири людини

31 липня російські окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли місто Часів Яр. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, засіб ураження влучив у приватний будинок, де зазнала поранень 75-річна пенсіонерка.

«Її з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Крім того, ворог завдав авіаудару по селу Миколаївка. Попередньо, ЗС РФ використали УМПБ Д-30СН. Від влучання боєприпасу по житловому кварталу травмовано двох мешканців сусідніх будинків – 45-річного чоловіка та жінку 62 років. У них діагностували мінно-вибухові, осколкові поранення та рвані рани. Також під приціл армії держави-агресора потрапило місто Лиман. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт керованою авіаційною бомбою. Тілесні ушкодження отримав чоловік 45 років», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 31 липня росіяни також обстріляли Новогродівську громаду, селище Північне та село Ганнівка, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять – отримали поранення.