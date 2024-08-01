Священник стал подозреваемым в корректировке атаки на железнодорожную станцию в Харьковской области

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской агентурной сети, которая корректировала атаку на железнодорожную станцию Харьковской области. Главным ее фигурантом СБУ назвала священника УПЦ МП.
По данным спецслужбы, у него было российское гражданство, а в 2022 году его завербовало ГРУ ВС России .
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что российские военные атаковали железнодорожную станцию в Харьковской области. В результате атаки пострадала проводница — у нее осколочные ранения головы.
Повреждены также два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, частично разрушены пути и электроинфраструктура, заявили в «Укрзализныци».
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