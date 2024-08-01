Священник стал подозреваемым в корректировке атаки на железнодорожную станцию в Харьковской области

Священника УПЦ МП подозревают в корректировке атаки на железнодорожную станцию в Харьковской области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской агентурной сети, которая корректировала атаку на железнодорожную станцию Харьковской области. Главным ее фигурантом СБУ назвала священника УПЦ МП.

По данным спецслужбы, у него было российское гражданство, а в 2022 году его завербовало ГРУ ВС России .

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали железнодорожную станцию в Харьковской области. В результате атаки пострадала проводница — у нее осколочные ранения головы.

Повреждены также два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, частично разрушены пути и электроинфраструктура, заявили в «Укрзализныци».